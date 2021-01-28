Genç kadın elindeki bıçakla terör estirdi

Olay, Söke ilçesi Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Sorunları olduğu öğrenilen kadın, elindeki bıçakla sokağa çıktı. Vatandaşlara laf atan kadın, yolda bir kadınla sohbet eden adama bıçakla saldırdı. Saldırı sırasında yere düşen adamı tekmeleyerek darp ettikten sonra genç kadın park halinde bulunan bir aracın sileceklerini kopardı. Kimse yaralanmazken saldırgan kadını, bir başka kadın engellemeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Kadın, daha sonra ortadan kayboldu.

KAZIM YÖRÜKCE