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Haberler Aydın Genç kadın elindeki bıçakla terör estirdi

Genç kadın elindeki bıçakla terör estirdi

'da . isimli kadın elindeki bıçakla vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yoldan geçen bir adama saldıran, ardından otomobillere zarar veren kadının o anları kameralara yansıdı.

Genç kadın elindeki bıçakla terör estirdi

28.1.2021

Olay, Söke ilçesi Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Sorunları olduğu öğrenilen kadın, elindeki bıçakla sokağa çıktı. Vatandaşlara laf atan kadın, yolda bir kadınla sohbet eden adama bıçakla saldırdı. Saldırı sırasında yere düşen adamı tekmeleyerek darp ettikten sonra genç kadın park halinde bulunan bir aracın sileceklerini kopardı. Kimse yaralanmazken saldırgan kadını, bir başka kadın engellemeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Kadın, daha sonra ortadan kayboldu.

KAZIM YÖRÜKCE

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