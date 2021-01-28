Kızımla birlikte ciğerim yandı

AYDIN'IN Nazilli ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde geçen yıl 20 Ocak günü bir evde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Gamze Esen'in şüpheli ölümüne ilişkin, eski sevgilisi Fatih Alp Ürgen'in tutuklu yargılandığı dava duruşması ertelendi. Nazilli 1.Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu yargılanan Fatih Alp Ürgen, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Duruşmada, Esen' in yakınları ve avukatlar yer aldı.



"ÖLMEYE BİRLİKTE GİTTİK"

ÜÇÜNCÜ duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanık Fatih Alp Ürgen, ölüme beraber gittiği kişiyi öldürmekle suçlandığını belirterek, "Gamze'nin babasını defalarca uyardım. Kızınız hasta diye yalvardım. Ölmeye beraber gittiğim kişiyi öldürmekle suçlanıyorum. Gamze kurtarılıp geldiğinde ben ambulanstaydım" dedi. Olayda kendisinin yaralandığını, ellerinin ve ayaklarının yandığını ameliyat olmam lazım. Şu an engelli koğuşunda kalıyorum. Şu anda ellerim ve ayaklarım için olmam gereken ameliyatın süresi geçti. Pandemi nedeniyle mağdurum. Kaçacak durumda değilim, kaçacak hiçbir yerim yok. Beni elektronik kelepçeyle takip edebilirler" diyerek tahliye edilmesini istedi.





DURUŞMA ERTELENDİ

ESEN'İN babası Yüksel Esen ise mahkemede, "Kızımı bayıltmış, 15 yaşındaki oğluna benzin aldırıp, üstüne döküp diri diri yakmış. Benim de ciğerim yandı. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" diyerek sanığın ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını istediğini söyledi. Mahkeme heyeti sanık Fatih Alp Ürgen'in tutukluluğunun devamına, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nden gelecek bilirkişi raporunun beklenmesi ve bir tanığın daha dinlenmesine karar verdi. Duruşma 23 Şubat'a ertelendi.



TÜP PATLAMASI SANILMIŞTI

Giray Konutları'ndaki bir villada kiracı olarak oturan Fatih Alp Ürgen ile sevgilisi Gamze Esen'in evde bulunduğu esnada patlama meydana geldi. Patlama sonucu çıkan yangında Esen ağır yaralanırken Fatih Alp Ürgen hafif yaralı olarak kurtuldu. Hastanede tedavi gören genç kadın iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. İlk olarak tüp patlaması şeklinde kayıtlara geçen olayla ilgili itfaiye ekiplerinin incelemesi sonucu korkunç gerçek ortaya çıktı. İtfaiye ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda evin içerisine benzin dökülerek yangın çıkartıldığını, tüp patlamasının da bu nedenle yaşandığını belirledi. Yaşanan vahşet öncesi ise Fatih Alp Ürgen'in, benzini 15 yaşındaki oğlu Y.S.Ü'ye aldırdığı ortaya çıktı.

Kazım YÖRÜKCE