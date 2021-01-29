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Haberler Aydın Aydın'daki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda kış ve ilkbahar bir arada

'daki 'nda kış ve ilkbahar bir arada

'ın ilçesindeki 'nın yüksek kesimlerine kar yağarken, koylarında ise ilkbahar havası yaşanıyor.

Aydın'daki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda kış ve ilkbahar bir arada
AA

29.01.2021, 17:11

Doğası, koyları, endemik bitki türleri ve nesli tükenmekte olan hayvanlarıyla Ege'nin önemli tabiat zenginlikleri arasında yer alan Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın yüksek kesimleri, kar yağışıyla beyaza büründü.

Milli parkın koylarında ise bahardan kalma, güneşli ve ılık bir hava yaşanıyor.

Güzel havayı fırsat bilen bazı vatandaşların sahilde yürüyüş yaparak güneşlendikleri görülüyor.

İzmir'den gelen Payam Susanni, milli parkı çok beğendiğini belirterek, "Güzel havanın tadını çıkarıyoruz. Şu anda harika bir hava var." dedi.

Kayseri'den gelen Zafer Bolat da soğuk bir kentten sonra böyle havayla karşılaştıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Milli Park Müdürü Koray Aşık da "Milli parkın en güzel yönlerinden biri de bu aslında. Çünkü bir tarafta kış yaşanırken bir tarafta yazdan kalma bir hava var. Ziyaretçilerimiz koylarda güneşli havanın tadını çıkarıyor. Biz de her mevsim tüm ziyaretçilerimizi en iyi şekilde ağırlamaya devam ediyoruz." diye konuştu.

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