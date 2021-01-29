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Haberler Aydın Safiye’den sonra 2’nci bitcoin vakası

Safiye’den sonra 2’nci bitcoin vakası

Aydın'da sanal para bitcoin ile yüksek kazanç vaat eden Muhammet C, yaklaşık bin kişiden topladığı 50 milyonla kayıplara karıştı.

Safiye’den sonra 2’nci bitcoin vakası

29.1.2021

Dolandırıldıklarını Muhammet C'nin sosyal medyadan kendilerine attığı 'Sizinle iletişimi kesiyorum" videosu ile anlayan 15 kişi, Aydın'da savcılığa şikayetçi oldu. Mağdurlardan Yüksel Z. poliste verdiği ifadesinde, "Benim hesabım yoktu ancak arkadaşım olan Ö.A'ya ait hesaptan ilk önce 5 bin lira yatırdık. Daha sonra da 5 bin lira ve 2 bin 600 dolar daha gönderdim. 5 bin lira kar payı aldım. Şu an 20 bin liranın üstüne bir alacağım kaldı. Ancak, parayı verdiğimiz kişi ortadan kayboldu, mağdurum" dedi.

SAFİYE YAKALANMIŞTI

AYDIN'DA ikincisi patlak veren bitcoin olayının ilkinde, geçtiğimiz sene kendini 'para uzmanı-broker' olarak tanıttığı vatandaşlardan para toplayıp milyonlarca lira ile kayıplara karışan ve Bursa'da yakalanarak tutuklanan 'Bitcoin Safiye' lakabıyla tanınan Safiye Gökçen Yüce, daha sonra cezaevinden elektronik kelepçe uygulanması ile tahliye edilmişti.

KAZIM YÖRÜKCE

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