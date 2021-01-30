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Haberler Aydın Aydın’da vatandaşları ekipler kutardı

’da vatandaşları ekipler kutardı

Aydın’da vatandaşları ekipler kutardı

30.1.2021

AYDIN Söke'de kardan kapanan yolda mahsur kalan araçlar ile vatandaşlar jandarma tarafından kurtarıldı. Söke ilçesindeki Ovacık Yaylası'na kar görmek için giden vatandaşlar, tipi nedeniyle yolların kapanması üzerine araçlarıyla mahsur kaldı. Yardım çağrısı üzerine bölgeye, İl Jandarma Komutanlığı ve belediye ekipleri sevk edildi. İş makineleriyle yürütülen çalışma sonucu yol yeniden ulaşıma açılarak 10'dan fazla araç ile vatandaşlar kurtarıldı.

KAZIM YÖRÜKCE

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