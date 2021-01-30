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Haberler Aydın Yarım bırakılan parke tasları tehlike saçıyor

Yarım bırakılan parke tasları tehlike saçıyor

Yarım bırakılan parke tasları tehlike saçıyor

30.1.2021

İZMİR Konak'ta bulunan Kestelli Caddesi üzerinde döşenmeden yarım bırakılan parke taşları tehlike saçıyor. Yaklaşık 3 haftadır döşenmeyen taşlar bir vatandaşın yolda düşmesine neden oldu. Sokaklarda yaşanan bu ihmallerin ağır yaralanmalar hatta ölümlere bile yol açabileceğini vurgulayan mahalle sakinleri, "Biz bir an önce başlanan çalışmaların bitirilmesini istiyoruz. Bu kadar ihmal edilmesine anlam veremiyoruz" dedi.

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