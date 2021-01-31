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Haberler Aydın Alevlere uykuda yakalandı

Alevlere uykuda yakalandı

Alevlere uykuda yakalandı

31.1.2021

Aydın'da iki katlı evde çıkan yangında uyku esnasında alevlere yakalanan Ali Aktaş (61) , kaldırıldığı hastanede hayata tutunamadı. Efeler ilçesinin Efeler Mahallesi 1414 sokakta bulunan iki katlı bir evde sabaha karşı yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında alevler bir anda evi sardı.

YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Yangına uykuda yakalanan 4 kişiden 3'ü kendini dışarıya zor attı. Alevlerin arasında kalan Ali Aktaş'ı ise ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi kurtardı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın sonunda yangın söndürülürken, vücudunda yanıklar oluşan Ali Aktaş ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aydın Devlet Hastanesi'nde iki gündür yaşam savaşı veren Aktaş, tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Aktaş'ın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

■ İHSAN KARATAŞ

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