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Haberler Aydın Aydın’a fırtına uyarısı!

’a fırtına uyarısı!

Son dakika haberi...’da bu gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşlar uyarıldı.

Aydın’a fırtına uyarısı!

31.01.2021, 14:29

Meteoroloji 2. Bölge Müdürülüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Aydın il genelinde güney-güneydoğudan kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarların; kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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