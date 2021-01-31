Aydın’a fırtına uyarısı!

Meteoroloji 2. Bölge Müdürülüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Aydın il genelinde güney-güneydoğudan kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarların; kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.