Huriye hayaline kavuşuyor

Aydın'da Raşitizm hastalığı nedeniyle 1 metre 30 santim boyu ve ayakları doğuştan eğri olan Tıp Fakültesi öğrencisi Huriye Yaman'ın (20) Yeni Asır'da çıkan haberi ses getirdi. Eğitim masraflarının karşılanmasını isteyen Yaman için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir devreye girdi.

DERECEYLE KAZANDI

Üniversite sınavında elde ettiği derece ile iki yıl önce Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Raşitizm hastası Huriye Yaman'ın hayali doktor olmak. Huriye, bu uğurda okuldaki eğitmenlerinin tavsiyesiyle koltuk değneksiz ayağa kalkabilmek için 19 Ocak'ta bir dizi ameliyat oldu.

REKTÖR DEVREYE GİRDİ

Bacağında eğri kemiklerin kırılıp düzeltilmesinin ardından yatağa mahkum kalan Huriye'nin tüm ihtiyaçlarını annesi Naciye Yaman ve arkadaşı karşılıyor. Doktorluk hayali için tüm engelleri aşmaya çalıştığını ancak engelli maaşı dışında geliri olmayan ailesine yük olmak istemeyen Huriye, hayırseverlerden burs desteği istedi. Huriye'nin yardım isteğinin Yeni Asır'da yayınlanmasının ardından, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir de destek için harekete geçti. Rektör Aldemir, "Ben bu kızımızın azmine hayran kaldım. Üniversitemizde böyle azimli bir öğrencimizin olması beni çok mutlu etti. Huriye kızımızın doktorluk hayaline kavuşması için, eğitim masraflarını şahsen karşılayacağım" dedi.





'ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

OKUL hayatında tek başına zorluk yaşamaması için, Mersin'den engelli kızlarının peşinden gelerek Aydın'a yerleşen baba Yusuf Yaman ve anne Naciye Yaman, Yeni Asır'a ve Rektör Aldemir'e teşekkür etti. Kızları gibi ortopedik engelli olan Yaman çifti, Huriye'nin doktorluk hayaline kavuşması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Kazım YÖRÜKCE