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Haberler Aydın Başkan Kaplan’dan Menderes’e vefa

Başkan Kaplan’dan Menderes’e vefa

Başkan Kaplan’dan Menderes’e vefa

3.2.2021

Aydın'da Koçarlı Belediyesi'nin AK Partili Başkanı Nedim Kaplan, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarını unutmadı. Belediyenin yeni hizmet binası için Aydınlı Mimar Emin Bircan'ın çizdiği projede, Başkan Kaplan'ın isteği üzerine binanın giriş kısmında Merhum Başbakan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın yanı sıra '27 Mayıs Darbesi'nin İlk Şehidi' olarak ifade edilen dönemin İçişleri Bakanı Namık Gedik'in de rölyefi yer alacak.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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