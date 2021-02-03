CHP'li belediyeden huzurevi skandalı!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde depreme dayanıklı olmadığı için boşaltılan belediyeye ait huzurevinin 28 sakini adeta ortada kaldı. Barınacak yer sorunu nedeniyle 18 huzurevi sakini ailelerinin yanlarına yerleşirken 10 yaşlı vatandaş ise geçici olarak öğretmen evinde misafir ediliyor. Öğretmen evinden de tahliyeleri istenen ve Kuşadası Belediyesi'nce kiralanacak apart otele geçecek olan huzurevi sakinleri, göçebe hayat nedeniyle huzursuzluk yaşıyor.



GÖÇEBE GİBİ YAŞIYORLAR

AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe, Kuşadası Belediyesi'nin depreme dayanıksız olduğu için boşaltılan huzurevinin yerine yenisinin

yapılması için belediyenin çalışma yapmadığını belirtti. CHP'li Belediye Başkanı Ömer Günel'in huzurevi sakinlerini göçebe hayata mahkum ettiğini ifade eden Gökçe, "Saygı ve hürmet gösterilmesi gereken yaşlı vatandaşlarımıza zulme son verilmeli" diye konuştu. Kuşadası Belediyesi'ne bağlı ARYA A.Ş. tarafından işletilen huzurevi Ege Denizi'nde meydana gelen 6.9'luk depremin ardından hasar görmüştü.