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Haberler Aydın Eşini ölümle tehdit edince dayak yedi

Eşini ölümle tehdit edince dayak yedi

Eşini ölümle tehdit edince dayak yedi

3.2.2021

Aydın'da çocuklarını kendisine göstermediğini iddia ederek eşini ölümle tehdit eden N.İ. eşinin yakınları tarafından dövüldü. Bir süredir eşiyle ayrı yaşayan ve Denizli'de ikamet eden N.İ., çocuklarını göstermediği gerekçesiyle telefonla eşini arayıp öldürmekle tehdit etti. Nazilli'ye gelen alkollü adam, eşinin evine giderek tehditler savurdu. N.İ., eşinin akrabalarından meydan dayağı yedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu taraflar ayrıldı. Polis, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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