  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Söke’de duvar göçtü, ev askıda kaldı

’de duvar göçtü, ev askıda kaldı

'ın ilçesinde aşırı yağış ile istinat duvarı göçmesi ile meydana gelen toprak kayması sonucu bir ev askıda kalarak yıkılma tehlikesi geçirdi.

Söke’de duvar göçtü, ev askıda kaldı
İHA

03.02.2021, 16:59

Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi'nde meydana gelen toprak kayması yürekleri ağızlara getirdi. Yenidoğan Mahallesi 6'ıncı sokakta meydana gelen olayda, ev adeta askıda kaldı. Yağışın da etkisiyle yamaç alanda bulunan evin önündeki duvar çöktü.

Duvarın çökmesiyle birlikte evin altında bulunan toprak alanda heyelan meydana geldi. Yıkılan duvar ve toprak yolu kapattı. Rahcan Dülger'e ait olduğu belirtilen evde herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın meydana gelmediği öğrenildi. Olay sonrasında Söke Belediyesi ekiplerince bölgede inceleme yapılarak gerekli önlemler alındı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Söke’de duvar göçtü, ev askıda kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.