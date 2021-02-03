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Haberler Aydın Twitter’ın Türkiye düşmanlığı sürüyor

Twitter’ın düşmanlığı sürüyor

Twitter’ın Türkiye düşmanlığı sürüyor

3.2.2021

Türkiye'de temsilcilik açmayı bugüne kadar kabul etmeyen iki sosyal medya şirketinden biri olan Twitter'ın Türkiye'ye karşı düşmanca tavrı devam ediyor. Daha önce AK Parti'ye destek veren binlerce gerçek kişi hesabını kapatan, önceki gün ise Başkan Erdoğan'a okyanus ötesinden başlatılan sanal operasyonun merkezine dönüşen Twitter, bu kez İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun twitine karşı sözde "ilkeli" tutum sergiledi.

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PKK ve FETÖ terör örgütleri destekçisi mesajları kaldırmayan, Müslümanlara hakaretlere göz yuman Twitter, Soylu'nun Boğaziçi Üniversitesi önündeki yasa dışı eylemde Kabe fotoğrafını yere seren zanlılar hakkındaki tweetine ise "Korumalı bir kategoriye karşı nefret suçu işlediği" gerekçesiyle kısıtlama getirdi.

BARIŞ ŞİMŞEK

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