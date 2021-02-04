Yangından geriye mutlu aile fotoğrafı kaldı

Aydın'ın Efeler ilçesi 1414 Sokak'ta 4 kişilik bir ailenin ikamet ettiği 2 katlı evde sabaha karşı bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında 3 aile bireyi kurtulurken, vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Ali İhsan Aktaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TEMİZLERKEN BULDULAR

KULLANILAMAZ hale gelen evde Efeler Belediyesi Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Kullanılamaz halde bulunan eşyalar kamyonlara doldurularak ev boşaltıldı. Evde bulunan bazı fotoğraflar ise aile bireylerine teslim edilmek üzere ayrıldı. Yangında hayatını kaybeden Ali İhsan Aktaş'ın ailesiyle birlikte çektirdiği fotoğraf görenleri hüzne boğdu.

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