Yolsuzluk binaları yerinde duruyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Türkmen Mahallesi'nde Cengiz Konuk, 2010 yılında belediyeye yol yapması için arsasını bağışladı.

CHP'li Kuşadası Belediyesi ise, kısa süre sonra arsayı yandaş bir firmaya peşkeş çekti. Firmanın yeşil alana diktiği binaları gören Konuk, 2010 yılında konuyu mahkemeye taşıdı ve yıkım kararı aldırdı.





GÜNEL'İ CİMER'E ŞİKAYET ETTİ

Arsayı bağışlayan Cengiz Konuk, yıllar geçmiş olmasına rağmen, mahkeme ve belediye encümenin aldığı yıkım kararlarını uygulamayan CHP'li Belediye Başkanı Ömer Günel'i bu kez CİMER'e şikayet etti.



CİMER'den kaçak yapıların yıkılacağına ilişkin aldıkları yanıta rağmen firmanın halen yıkımları gerçekleştirmediğini belirten Konuk, hukuk mücadelesini Anayasa Mahkemesine taşıyacağını söyledi. Yeni Asır'ın 'Yolsuzluk binaları' başlığıyla geçtiğimiz Ağustos ayında okurlarına duyurduğu haberin ardından binalardaki kaçak yapılar mühürlenerek firmaya ceza kesildi ve yıkım için firmaya süre verildi. Kuşadası Belediye Encümeni kararını hiçe sayan yandaş firma, aradan 5 ay geçmesine rağmen kaçak yapıları yıkmadığı gibi binada boya ve badanwayı tamamlayıp tadilat çalışmalarını sürdürdü. İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı soruşturmada da savunma veren Kuşadası Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Ömer Günel, ısrarla firmaya göz yummaya devam ediyor.





11 YILLIK YIKIM MÜCADELESİ

CENGİZ Konuk'un avukatı ve oğlu Berk Konuk, "Kaçak yapılar yıllardır idarece korunuyor. Son olarak Ağustos ayında mülkiye müfettişlerince inceleme yapılmış ve sonrasında işlem tesis edilerek yapılar mühürlenmişti. 2010 yılından beri beklediğimiz yıkımlar yine gerçekleştirilmedi. Kaçak yapıları koruyan görevlilerin yargılanması için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda da bulunacağız. 11 yıllık yıkım mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" diye konuştu.





İbrahim UZUN