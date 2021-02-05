  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın 5 yıldızlı otelin yangın paniği! Personel lojmanından dumanlar yükseldi

5 yıldızlı otelin paniği! Personel lojmanından dumanlar yükseldi

'ın 'nde 5 yıldızlı bir otelin personel lojmanında çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahele ettiği yangında bir oda kullanılamaz hale geldi.

5 yıldızlı otelin yangın paniği! Personel lojmanından dumanlar yükseldi
İHA

05.02.2021, 09:34

Yangın, Bayraklıdede Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelin personel lojmanında saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir odadan dumanlar yükseldiğini gören otel personelleri durumu 110 ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahele eden ekipler, yangını büyümeden önledi. Personel odasında çıkan yangında bir oda kullanılamaz hale gelirken, yangının elektrik kontağından çıktığı düşünülüyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

5 yıldızlı otelin yangın paniği! Personel lojmanından dumanlar yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.