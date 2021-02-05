Haberler Aydın Aydın'da otomobil, otoyol gişesine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Aydın'da otomobil, otoyol gişesine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Aydın'da bir otomobilin otoyol gişesinin beton bölümüne çarpması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı. Hafif şekilde yaralanan Davut Özkan, gazetecilere, kazaya önlerine aniden geçen bir başka aracın neden olduğunu söyledi.