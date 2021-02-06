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Haberler Aydın Muhtarlık binası kundaklayamayınca, muhtarın kahvehanesini ateşe verdiler

Muhtarlık binası kundaklayamayınca, muhtarın kahvehanesini ateşe verdiler

'ın ilçesinde, motosikletli 2 kişi, gece yarısı Muhtarlığı binasını kundaklamak isterken çevredekiler tarafından fark edilince kaçmaya başladı. Kaçarken muhtarın kahvehanesine molotofkokteyli atarak ateşe veren 2 şüphelinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı,

Muhtarlık binası kundaklayamayınca, muhtarın kahvehanesini ateşe verdiler
DHA

06.02.2021, 21:55

Beşeylül Mahalle Muhtarlığı'na saat 03.23'te motosikletle gelen 2 kişi, molotofkokteyli ile muhtarlık binasını kundaklamak isterken çevredekiler tarafından fark edildi. Bunun üzerine kaçan 2 şüpheli bu defa Beşeylül Mahalle Muhtarı Tarkan Yasan'ın işlettiği kahvehaneye gidip, yanlarındaki molotofkokteylini atarak ateşe verdi.

Alevleri fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine itfaiye ekipleri, alevleri daha fazla büyümeden söndürdü. Kahvehanede küçük çapta maddi hasar meydana geldi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, iki şüphelinin muhtarlık binasını kundaklamak isterken güvenlik kameraları tarafından görüntülendikleri ortaya çıktı. Soruşturma başlatan jandarma görüntülerden eşkali belirlenen iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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