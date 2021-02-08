Kaza değil cinayet

Aydın İzmir Otoyolu gişelerinde 5 Şubat'ta meydana gelen kazada, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na giden Ali İlkimen (46) idaresindeki otomobil, gişeye girmeye çalışan Onur B.'nin kontrolündeki otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıkıp beton duvara çarpmıştı. Araçta sıkışan sürücü İlkimen ile Havva Ovacıklı (66) hayatını kaybederken, Mehmet Ovacıklı (66) ile Davut Özkan (45) ise yaralandı.

VİCDANSIZ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis bölgedeki güvenlik kameralarını taradı. Görüntülerde kazaya Onur B.'nin (37) kullandığı otomobilin neden olduğu görüldü. Görüntülerden ölen Ali İlkimen'in kullandığı otomobili gişeye yanaştığı sırada yan taraftan gelen Onur B.'nin sıkıştırdığı, kazanın da bu nedenle meydana geldiği belirlendi. Kazayı görmesine rağmen olay yerinden kaçıp giden Onur B. polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.





'KAZAYI GÖRMEDİM'

SÖKE'DE restoran sahibi olan 2 çocuk babası Onur B.'nin polisteki ifadesinde, "Otomobilimle gişelere yaklaştığımda OGS'den HGS bölümüne geçmek için manevra yaptım. Bu sırada aynadan baktığımda arkamdan hızla gelen otomobili fark etmedim. Sadece bir gürültü duydum. Gişeden geçtikten sonra aracımı kenara çekerek aynadan baktığımda herhangi bir kaza görmedim. Bu nedenle de yoluma devam ettim. Eğer kaza olduğunu ve buna sebep olduğumu bilsem, durduğum anda araçtan iner ve müdahale ederdim" dediği öğrenildi.

Kazım YÖRÜKCE