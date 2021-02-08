Kediyle birlikte mahsur kaldı

AYDIN'DA balkonda mahsur kalan kediyi kurtarmak için itfaiye aracıyla balkona ulaşan itfaiye eri, kediyi kucağına aldıktan sonra çıkan arıza nedeniyle aşağı inemedi. Olay Meşrutiyet Mahallesi'nde bulunan Maliye Lojmanlarında meydana geldi. Lojmanın 4. katında bulunan balkondan kedi sesi geldiğini duyan apartman sakinleri itfaiyeye haber verdi.

BAŞKA ARAÇ GETİRİLDİ

KURTARMA aracının sepetine binen itfaiye eri, kucağına aldığı kedi ile aşağı inmek istedi ancak araç arıza yapınca bu kez de itfaiyeci kedi ile birlikte havada asılı kaldı. Ekipler 20 dakika boyuncu sepeti aşağıya indiremeyince, başka bir itfaiye aracı çağrıldı. Kurtardığı kedi ile birlikte yaklaşık yarım saat yukarıda asılı kalan itfaiye eri, diğer aracın merdiveni ile kurtarılarak aşağıya indirildi. Kurtarılan kedi ise mahalleliye teslim edildi