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Haberler Aydın Kuşadası'ndaki hırsız 5'nci kattan örümcek gibi indi!

Kuşadası'ndaki 5'nci kattan örümcek gibi indi!

'ın Kuşadası ilçesinde 5 katlı apartmandan balkon korkuluklarına tutunarak kaçmaya çalışan hırsızlık zanlısı, fazla uzağa gidemedi. Hırsızlık zanlısının en üst kattan aşağıa inişi vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. O anlarda adeta bir örümcek gibi süzülerek yere inen asayiş ekipleri tarafından yakalandı.

Kuşadası'ndaki hırsız 5'nci kattan örümcek gibi indi!
İHA

08.02.2021, 21:51

Olay, dün gece saat 02.30 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi'nde meydana geldi. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Terbaş Sitesi civarında durumundan şüphelendikleri T.E.'ye dur ihtarında bulundu.

Kaçmaya başlayan T.E., 5 katlı bir apartmanın çatı katına çıktı. Şüpheli, yakalanacağını anlayınca balkon korkuluklarına tutunarak aşağıya inmeye başladı. Çevredekilerin örümcek adama benzettiği T.E.'nin kaçış anları vatandaşların cep telefonu kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

T.E., zemin kata indiğinde polis tarafından yakalandı.

Asayiş ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelinin hırsızlık suçundan sabıkası olduğu öğrenildi.

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