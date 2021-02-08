Haberler Aydın Kuşadası'ndaki hırsız 5'nci kattan örümcek gibi indi!

Kuşadası'ndaki hırsız 5'nci kattan örümcek gibi indi!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 5 katlı apartmandan balkon korkuluklarına tutunarak kaçmaya çalışan hırsızlık zanlısı, fazla uzağa gidemedi. Hırsızlık zanlısının en üst kattan aşağıa inişi vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. O anlarda adeta bir örümcek gibi süzülerek yere inen hırsız asayiş ekipleri tarafından yakalandı.