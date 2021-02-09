  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Arkadaşı ile çatıya çıkan genç kız aşağıya atladı

Arkadaşı ile çatıya çıkan genç kız aşağıya atladı

’ın ilçesinde bir binanın çatısına çıkan iki genç kızdan birisi aşağıya atlarken, kendine zarar veren diğer genç kız ise polis ekipleri tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi.

Arkadaşı ile çatıya çıkan genç kız aşağıya atladı
İHA

09.02.2021, 14:32

Olay, Girne Mahallesi'ndeki üç katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki genç kız henüz bilinmeyen bir nedenle kaldıkları binanın çatısına çıktı. Kızlardan A.N. (16) kendini boşluğa bırakıp aşağıya atladı.

Kendisine zarar verdiği öğrenilen ve çatıda bekleyen diğer genç kız G.N.S. (17) ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi. Her iki genç kız ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Genç kızların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Arkadaşı ile çatıya çıkan genç kız aşağıya atladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.