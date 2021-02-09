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Haberler Aydın Gören vatandaşlar isyan etti: Bu kadar da olmaz

Gören vatandaşlar isyan etti: Bu kadar da olmaz

’ın ilçesinde “Bu kadar da olmaz” dedirten bir olay yaşandı. Özel bir bankanın ’sine gelen vatandaşlar, tuşların üzerine tükürülmüş olduğunu gördü.

Gören vatandaşlar isyan etti: Bu kadar da olmaz
İHA

09.02.2021, 17:13 Güncelleme Tarihi: 09.02.2021, 17:14

Aydın genelinde pandemi tedbirleri uygulanmaya devam ederken, bazı duyarsız şahıslar da tepkilere yol açmaya devam ediyor.

Efeler ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan özel bir bankanın ATM'sine para çekmeye gelen vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. ATM'nin üzerindeki tükürük lekesi, görenleri hem tiksindirdi hem kızdırdı.

Toplum sağlığını tehdit eden bu duyarsızlık üzerine vatandaşlar, durumu banka yetkililerine bildirdi. ATM dezenfekte edildikten sonra yeniden kullanımına açıldı.

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