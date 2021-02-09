Haberler Aydın Gören vatandaşlar isyan etti: Bu kadar da olmaz

Gören vatandaşlar isyan etti: Bu kadar da olmaz

Aydın’ın Efeler ilçesinde “Bu kadar da olmaz” dedirten bir olay yaşandı. Özel bir bankanın ATM’sine gelen vatandaşlar, tuşların üzerine tükürülmüş olduğunu gördü.

İHA 09.02.2021, 17:13 Güncelleme Tarihi: 09.02.2021, 17:14