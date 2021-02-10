Aydın' da fuhuş operasyonu! Ajandadan çıkanlar şok etti

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte fuhşa aracılık etmekten kaydı bulunan S.U. (38) adlı kadının, polis baskınlarından kaçmak için Şirinevler Mahallesi'nde bir eve yerleştiğini belirledi. Kadının evde fuhuş yaptığını saptayan ekipler, adrese baskın düzenledi.





Baskında S.U. ile birlikte fuhuş yapan yabancı uyruklu 2 kadın ile 5 müşteri yakalandı. Polis, evde yaptığı aramada 100 müşterinin isim ve telefon numaraları ile kadınların günlük kazançlarını yazdıkları ajanda ele geçirdi.





Gözaltına alınan 5 müşteri hakkında adli işlem yapılırken, fuhşa yer temin eden S.U., sevk edildiği adliyede tutuklandı. 2 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edildi. Polisin evde ele geçirdiği paraya el koyuldu.