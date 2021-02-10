‘Gürültü yapma’ diyen komşusunu vurdu

AYDIN'IN Efeler ilçesinde Tolga G. yüksek sesle müzik dinlediği için kendisini uyaran komşusu Serpil Y'yi av tüfeğiyle ateş ederek yaraladı. Olay, Ilıcabaşı Mahallesi 313 sokakta meydana geldi. Sokakta alkol alıp yüksek sesle müzik dinleyerek mahalle sakinlerini rahatsız eden Tolga G. ile komşuları arasında sözlü kavga çıktı. Bu sırada Tolga G. yanında bulunan tüfekle ateş etti. Açılan ateş sonucu Serpil Y. çeşitli yerlerinden saçmayla yaralandı. Ayağından ve vücudunun pek çok noktasından yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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