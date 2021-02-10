Haberler Aydın Sanal kumar makinesi üreten şebekeye 3 ilde eş zamanlı operasyon

Sanal kumar makinesi üreten şebekeye 3 ilde eş zamanlı operasyon

Aydın merkezli 3 ilde sanal kumar makinesi üreten suç örgütüne yönelik operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. Aydın, Manisa ve İzmir'de şebekeye ait depolarda yapılan aramalarda bilgisayarlar, sanal gerçeklik gözlükleri ve karekod üretme makinelerinin de aralarında bulunduğu malzemeler ele geçirildi.