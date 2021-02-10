  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Sanal kumar makinesi üreten şebekeye 3 ilde eş zamanlı operasyon

makinesi üreten şebekeye 3 ilde eş zamanlı operasyon

merkezli 3 ilde makinesi üreten suç örgütüne yönelik operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. Aydın, ve 'de şebekeye ait depolarda yapılan aramalarda bilgisayarlar, sanal gerçeklik gözlükleri ve karekod üretme makinelerinin de aralarında bulunduğu malzemeler ele geçirildi.

Sanal kumar makinesi üreten şebekeye 3 ilde eş zamanlı operasyon
AA

10.02.2021, 11:52

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 8 ay süresince yürütülen çalışma kapsamında sanal kumar makinesi üretenlere yönelik, Aydın, Manisa ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen A.S'nin de aralarında olduğu 27 şüpheli gözaltına alındı.

Atölye ve depolarda yapılan aramalarda 235 sanal kumar makinesi ele geçirildi.

Ayrıca aramalarda kumar makinelerinin yapımında kullanılan 1000 elektronik devre kartı, 400 monitör, 20 sanal gerçeklik gözlüğü, 1000 bilgisayar kasası, 42 dizüstü bilgisayar, 150 cep telefonu, 80 tablet, kumar makinesine para haznesi girişini sağlayan 70 cihaz, internet sitelerine giriş için kullanılan 46 karekod kod üretme makinesi bulundu.

Şüphelilerin, ürettikleri bu makineleri, Türkiye'nin farklı illerine gönderdikleri öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sanal kumar makinesi üreten şebekeye 3 ilde eş zamanlı operasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.