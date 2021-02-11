Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda S.G, G.T, Ü.K, S.D, B.G, N.G, C.Y, İ.D, G.K, S.T'yi yakaladı.



Adreslerde yapılan aramada, 2 tabanca, 2 tüfek, çalıntı olduğu değerlendirilen 1 klima, 1 ısıtıcı ve 1 motosiklet, 11 gram sentetik uyuşturucu ile 4 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.