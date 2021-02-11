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Haberler Aydın Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

'ın ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
AA

11.02.2021, 13:20

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda S.G, G.T, Ü.K, S.D, B.G, N.G, C.Y, İ.D, G.K, S.T'yi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramada, 2 tabanca, 2 tüfek, çalıntı olduğu değerlendirilen 1 klima, 1 ısıtıcı ve 1 motosiklet, 11 gram sentetik uyuşturucu ile 4 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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