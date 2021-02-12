  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın 13 yaşındaki çocuğa aşk mektubu yazan kırtasiyeciye 5 yıl 10 ay hapis

13 yaşındaki çocuğa yazan kırtasiyeciye 5 yıl 10 ay hapis

'ın ilçesinde, 13 yaşındaki kız öğrenciye yazıp, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan , (61) 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

13 yaşındaki çocuğa aşk mektubu yazan kırtasiyeciye 5 yıl 10 ay hapis
DHA

12.02.2021, 17:58

Efeler Mahallesi'ndeki bir okulun karşısında kırtasiye dükkanı bulunan Erkan Güler, geçen 22 Ekim'de, iddiaya göre 13 yaşındaki kız çocuğuna 'Bir tanem' başlıklı mektup yazıp, verdi.



Küçük kız ise, "Artık daha fazla acı çekmek istemiyorum. Eğer bana sevgin bittiyse lütfen cevap yazma. Eğer bir cevap yazmazsan her şeyin bittiğini anlayacağım. Sana söz veriyorum bir tanem göz göze bile gelmeyeceğiz. Yok, eğer hala seviyorsan o zaman bunu belli edecek gibi davran. Çünkü artık seni düşünmekten ve seni beklemekten yoruldum. Biraz zor ama bir gün büyür, sevgiyi anlarsın. Daha söyleyecek o kadar çok sözüm var ki, daha sayfalar dolusu yazarım. Eğer sen 17-18 yaşlarında olsaydın. Seninle evlenmekten başka hiç bir şey düşünemezdim" yazan mektubu ablasına gösterdi. Abla da polise giderek, şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan Güler, 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklandı.



Güler hakkında 'çocuğa nitelikli cinsel istismar suçundan' 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 9 Şubat'taki karar duruşmasına tutuklu sanık Erkan Güler ve taraf avukatları katıldı. Beraat talebi mahkeme tarafından reddedilen Erkan Güler, suçun sarkıntılık aşamasında kalması nedeniyle istinaf yolu açık olmak üzere 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ceza suçun birçok kez tekrarlanması nedeniyle 5 yıla çıkarıldı. Mahkeme tutuklu sanığa ayrıca 'çocuğa cinsel taciz' suçundan da 10 ay hapis cezası verdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

13 yaşındaki çocuğa aşk mektubu yazan kırtasiyeciye 5 yıl 10 ay hapis haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.