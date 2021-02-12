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Haberler Aydın Aydın'da ailesi ile tartışan şahıs çatıya çıkıp atlamak istedi

'da ailesi ile tartışan şahıs çatıya çıkıp atlamak istedi

'ın ilçesinde eşi ve kızı ile tartışan şahıs 5 katlı binanın çatısına çıktı. Aşağıya atlamak isteyen şahıs için polis ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Çevrede toplananların adeta ecel teri döktüğü olay yerinde itfaiyeciler, şahsın atlama ihtimaline karşı yere şişme branda açtı.

Aydın'da ailesi ile tartışan şahıs çatıya çıkıp atlamak istedi
İHA

12.02.2021, 22:57

Olay, Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi 2010 sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzaklaştırma kararı bulunan R.A. (56) ailesinin oturduğu eve geldi.

İddiaya göre evde bulunan eşi ve kızı ile görüşmek isteyen R.A. olumsuz yanıt alınca 5 katlı binanın çatı katına çıkarak aşağıya atlamak istedi.

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İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri şahsın atlama ihtimaline karşı branda açtı.

Şahsı ikna etmek için çatıya çıkan polis ekiplerinin çabaları sonuç verdi ve R.A. çatıdan indirildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan R.A. karakola götürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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