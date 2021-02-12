Aydın'da ailesi ile tartışan şahıs çatıya çıkıp atlamak istedi

Olay, Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi 2010 sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzaklaştırma kararı bulunan R.A. (56) ailesinin oturduğu eve geldi.

İddiaya göre evde bulunan eşi ve kızı ile görüşmek isteyen R.A. olumsuz yanıt alınca 5 katlı binanın çatı katına çıkarak aşağıya atlamak istedi.

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İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri şahsın atlama ihtimaline karşı branda açtı.

Şahsı ikna etmek için çatıya çıkan polis ekiplerinin çabaları sonuç verdi ve R.A. çatıdan indirildi.



Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan R.A. karakola götürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.