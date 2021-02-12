Aydın'da bir mahalle karantinaya alındı

Efeler Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Aşağıkayacık Mahallesi'nde son zamanlarda Kovid-19 vakaları ve temaslı sayılarında artış yaşandığı belirtildi.

12 Şubat'tan itibaren Aşağıkayacık Mahallesi, Kavakalanı ile Zeytinönü mevkisi arasında kalan yerleşim bölgesine giriş çıkışların ikinci bir karara kadar yasaklanarak bölgenin karantinaya alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pandemi kurallarına uyulması şartı ile bölge içinde kalan ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların mağdur olmaması için süt toplama araçlarına karantina bölgesine giriş çıkış izni verilmesine, bölgede kalan vatandaşların tarım ve hayvancılık faaliyetlerine devam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir."