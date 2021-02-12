Aydın'da heyecanlandıran keşif! Türkiye'de bir eşi daha yok

Roma mimarisinin dünya üzerindeki en iyi örneği kabul edilen Kolezyum'un bir benzeri Aydın'ın Nazilli ilçesindeki 1800 yıllık Mastaura Antik Kenti'nde ortaya çıktı. Zeytin ve incir bahçelerinin arasında toprak altında günümüze kadar korunarak geldiği öğrenilen Kolezyum'un ortaya çıkarılması arkeoloji dünyasında heyecan oluşturdu. Mastaura Antik Kendi içinde bulunan Kolezyum'da arena olarak kullanıldığı dönemde çeşitli sporlar yapıldığı tahmin ediliyor.



Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Nazilli Belediye Başkanı İYİ Partili Kürşat Engin Özcan, Aydın Müze Müdürü Abdurbari Yıldız ve Mastaura Antik Kenti Kazı Başkanı Aydın Adnan ve Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sedat Akkurnaz, alanda incelemelerde bulunarak, gazetecilere bilgi verdi.

'ROMA'DAKİ KOLEZYUMA BENZETİYORUZ'

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, "Mastaura Antik Kenti'nin bir arenasının keşfini yaptık. Anadolu'da benzersiz sağlam olarak ayakta duran yapılardan biri. Yunanistan'ın doğu kanadındaki, Roma dönemindeki tek yapı ve bu yönüyle de benzersiz bir yapı. Biz bunu Roma'da bulunan kolezyum yapısına benzetiyoruz. Müze müdürlüğü koordinatörlüğünde çalışmaya başladık. Birkaç ay içerisinde ciddi bir yol aldık. Nazilli Belediyesi'nin de çok ciddi destekleriyle yapıyı temizledik. Ortaya çıkardığımız şu anki çalışmanın durumu bizi çok mutlu etti. Toplam 70 dönüm civarında arazi kamulaştırması var ve bu süreç hızlı bir şekilde ilerliyor.

Birkaç ay içinde kamulaştırma da tamamlanmış olacak. Bahar aylarında daha yoğun bir çalışma olacak ve kısa sürede bu yapıyı tamamen ortaya çıkaracağız. Şu an ana hatlarıyla gözler önüne çıktı. Nazilli turizmi açısından da ciddi bir potansiyeli barındıracak bir yer olacak. Buranın kesin tarihlendirme çalışmaları devam ediyor ancak tahmini 1800 yıllık bir yapı olduğunu düşünüyoruz. Burası bir spor alanı ve arena. Diğer antik kentlerde tiyatrolarımız var ancak onlar yarım ay şeklinde. Bu yapının benzersiz oluşunun nedeni tam yuvarlak olması. Göz önüne Roma'daki kolezyumu getirebilirsiniz. Yuvaklar yapı tiyatrolardan farklı olarak spor müsabakalarının yapıldığını anlatıyor. Tahminen burada vahşi hayvan veya gladyatör dövüşleri gibi dönemim çeşitli spor oyunlarının yapıldığını düşünüyoruz" dedi.

'AYDIN OLARAK ÇOK ŞANSLIYIZ'

Aydın Müze Müdürü Abdulbari Yıldız da "Yaklaşık 4 aylık bir temizlik çalışması yürüttük. Türkiye'de bilinen 3 amfitiyatro var. Biri Antalya'da, biri Bergama'da üçüncüsü ise budur. Ayakta kalan dünyanın ender amfitiyatrolarından biri olma özelliğini taşıyor. Bu nedenle Aydın olarak çok şanslıyız" diye konuştu.



Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ise, "Burayla ilgili tarihte ve günümüzde çok fazla çalışma yapılmamıştı. Çok fazla kaynakta yoktu. Çok geniş bir alan ve çok ciddi çalışması yapılmasını tespit ettik. Nazilli için yapabileceğimiz şeylerden birisi de buydu" ifadelerini kullandı.