Alınan bilgiye göre, Muzaffer Kılıç'ın (28) kullandığı 09 PK 237 plakalı otomobil, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda park halinde 2 araca çarptı.
Çarpmanın ardından kontrolden çıkan araç, refüj korkuluklarını aşarak karşı şeride geçerek durdu.
Vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Kılıç, ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Güvenlik nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Atatürk Bulvarı, aracın kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.
Aydın'da park halindeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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