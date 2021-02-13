Aydın Valiliği'nden yüz yüze eğitim açıklaması

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime geçilirken, okullarda ikinci yarıyılın başlamasına az bir süre kala, Aydın genelindeki okullar da yüz yüze eğitime hazırlandı. Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim, 15 Şubat'ta açılacak olan köy okulları ve anasınıfları ile başlayacak.

İl genelinde yürütülen çalışmalar hakkında Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada "15 Şubat itibariyle kırsal alanda bulunan birleştirilmiş sınıflarda 89 okulda 2 bin 52, ilkokullarda 97 okulda 7 bin 289, ortaokullarda 91 okulda 7 bin 734 olmak üzere ilkokul ve ortaokulda toplam 17 bin 75 öğrencimizin yüz yüze eğitim almaları için hazırlıklar tamamlanmıştır. Yine okul öncesi anasınıflarında 154 sınıfta 2 bin 298, okul öncesi okullarda resmi 44 okulda 3 bin 542, özel 28 okulda 981 olmak üzere okul öncesinde toplam 6 bin 821 öğrencimizin yüz yüze eğitime başlamaları için gerekli ön çalışmalar tamamlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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