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Haberler Aydın Alkollü sürücü kamyonete çarparak ağır yaralandı

Alkollü sürücü kamyonete çarparak ağır yaralandı

Alkollü sürücü kamyonete çarparak ağır yaralandı

14.2.2021

Aydın'da alkollü sürücü park halindeki araca çarptıktan 150 metre sonra karşı şeride geçerek durabildi. Hurdaya dönen araçtan ağır yaralı çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza, Nazilli'nin Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde önceki gece yaşandı. Arslanlı istikametine seyir halindeki Muzaffer K. idaresindeki 09 PK 237 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki 09 RF 354 plakalı kamyonete çarptı. Parçalanan araçta ağır yaralanan sürücü Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürülürken, alkol aldıktan sonra direksiyona geçtiği öğrenildi.

■ ÜMİT ÖZMEN

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