Bahçecik, Günel’in rantına kurban gitti

Kuşadası'nın CHP'li Belediye Başkanı Ömer Günel'in skandalları bitmek bilmiyor. İlçenin en önemli su kaynaklarının bulunduğu, doğal bitki örtüsüyle görenlerin hayran kaldığı Bahçecik Boğazı, Başkan Günel'in rantına kurban gitti. Kuşadası Belediye Meclisi'nde geçen Aralık ayında alınan kararla Bahçecik Boğazı'ndaki 119 bin metrekarelik makilik ve fundalık vasfı taşıyan alan turistik tesis kurulması amacıyla ticari alana dönüştürüldü.



'CHP ZİYNİYETİ YÜZÜNDEN'

Tarım alanı özelliğindeki doğa harikası yerin ticari alana dönüştürülmesinin önünü açan CHP'li Başkan Ömer Günel'e doğaseverlerden tepki yağdı. Doğaseverler, "CHP zihniyeti yüzünden Kuşadası, beton adası haline geldi. Doğallığını kaybetmeyen tek yer Bahçecik Boğazı kalmıştı. Cennetten bir köşe bu kararla yok olacak. Günel, çevrede tahribata yol açacak bu karardan derhal vazgeçmeli" diyerek tepkilerini dile getirdi.

■ İBRAHİM UZUN