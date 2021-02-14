‘Çekmece Edip’e kıyak atama

CHP'Lİ Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in, Ocak ayında meclis kararıyla kurulan Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nün başına yakın arkadaşı olan Edip Adanalı'yı ataması, belediyede büyük tepkilere neden oldu. Yeni müdür Adanalı'nın, 2019 yılında Tire Kent Müzesi müdürü iken müzede bulunması gereken eserlerin çekmecesinden çıkması üzerine görevden alınmış olması ise bu atamayı CHP'li başkanın arkadaşına kıyakçılığı olarak adlandırıldı.

'BİR KATKISI OLMAZ'

İnşaat Mühendisleri Odaları temsilcileri, jeoloji mühendisi olan Adanalı'nın Kuşadası'na bir katkı koymasının mümkün olmadığını savunarak, "Bir kere dönüşümün başlaması için önce dayanıksız yapıların belirlenmesi gerek. Bu da inşaat mühendislerinin işi. Yeniden yapılanmayı planlayanlar ise şehir plancıları. Fay hatları konusundaki tespitler ise bireysel çalışmalarla değil, üniversitelerle yapılacak işbirlikleri ile ortaya çıkar. Bu konu da jeofizikçilerin işi" diyerek atamaya tepki gösterdi.



SKANDAL BİR ATAMA

Kuşadası Belediyesi'nin AK Partili Üyesi Mustafa Aydın, atamanın skandal olduğunu söyledi. Adanalı'nın atandığı birimde görev yapabilmesi için teknik bilgilerinin yetersiz olduğunu dile getiren Aydın, "Adanalı hakkında sosyal medyada yayınlanan birtakım bilgileri şaşkınlıkla öğrendik. Konuyla ilgili ortaya atılan iddialarla ilgili gerekli araştırmaları yapmaya başladık. Eğer ki doğruysa bir dahaki meclis toplantısında yapılan atamayla ilgili itirazda bulunacağız. O kadar önemsemedikleri bu kurumun başına mimar ve mühendis yerine gastronomi mezunu bir aşçıyı ya da jeoloji mühendisi bir kişiyi atamaları aynı kapıya çıkıyor" dedi.

■ İBRAHİM UZUN