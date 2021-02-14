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Haberler Aydın Engelli Mustafa’ya Mesut Özil forması

Engelli Mustafa’ya forması

Engelli Mustafa’ya Mesut Özil forması

14.2.2021

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, burnuyla kitap yazan ve üniversitede yüksek lisans eğitimi yapan engelli Mustafa Erol'a Fenerbahçeli Mesut Özil'in formasını hediye etti. Efeler'de yaşayan Hatice-Erol çiftinin oğlu 40 yaşındaki Mustafa Erol, 'Serebral Palsi' hastalığından dolayı el ve ayaklarını kullanamadığı için burnuyla kullandığı bilgisayarında ilk kitabını tamamladı. Yazdığı 'Herkes beni engelli sanıyor' kitabı satış rekorları kıran Erol, Halkla İlişkiler Bölümü ve İşletme Fakültesi'ni de başarıyla tamamlayarak üniversite mezunu oldu.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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