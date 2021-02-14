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Haberler Aydın Yasağa uymayanlara 1.5 milyon lira ceza

Yasağa uymayanlara 1.5 milyon lira ceza

Yasağa uymayanlara 1.5 milyon lira ceza

14.2.2021

Aydın'da korona virüsü yasaklarına uymayanlara 1 milyon 490 bin 978 lira ceza uygulandı. Valilik, 4 Ocak-10 Şubat arasındaki denetimlerin bilançosunu açıkladı. Bu denetimlerde kalabalık cadde ve sokaklarda 22 bin 92 işyeri, 3 bin 833 ticari taksi, şehirlerarası 7 bin 343, şehir içi 7 bin 849 toplu ulaşım aracı ve 391 pazar yeri denetlendi. 116 kişinin maske takma, 13 bin 417 kişinin sigara içme ve 5 bin 682 kişinin 65 yaş üzeri sokağa çıkma kısıtlaması kurallarına uymadığı tespit edildi. Toplam 1 milyon 490 bin 978 lira ceza kesildi.

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