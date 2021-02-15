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Haberler Aydın Ağacın kırılan dalı, yola devrildi

Ağacın kırılan dalı, yola devrildi

'ın ilçesinde etkili olan yağmur sonrası bir çam ağacının dalı, kırılıp yola devrildi.

Ağacın kırılan dalı, yola devrildi

15.02.2021, 12:32

Cumhuriyet Mahallesi Aydın- Denizli karayolu Beşeylül Kavşağı'nda etkili olan yağmur sonrası bugün saat 09.30 sıralarında bir çam ağacının dalı kırıldı, yola düştü. Bu sırada karayolu üzerinden herhangi bir aracın geçmemesi, olası bir kazayı önledi. Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, devrilen dalı yoldan kaldırdı.

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