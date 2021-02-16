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Aydın’da hırsızlık şüphelisi 7 şahıs yakalandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 21 hırsızlık olayı aydınlatılırken, 7 şüpheli yakalandı. Zanlılardan yaşı büyük 4 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, yaşı küçük diğer 3 şahıs gerekli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.