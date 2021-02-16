  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Aydın’da hırsızlık şüphelisi 7 şahıs yakalandı

’da şüphelisi 7 şahıs yakalandı

’ın ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 21 olayı aydınlatılırken, 7 şüpheli yakalandı. Zanlılardan yaşı büyük 4 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, yaşı küçük diğer 3 şahıs gerekli işlemler için Müdürlüğüne teslim edildi.

Aydın’da hırsızlık şüphelisi 7 şahıs yakalandı
İHA

16.02.2021, 22:40

Edinilen bilgiye göre, Aydın'da farklı zamanlarda meydana gelen hırsızlık olaylarına istinaden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği çalışma başlattı.

Son 24 saatte yapılan operasyonlar sonucu 10 adet İkametten Hırsızlık ve 11 adet Otodan Hırsızlık olaylarını gerçekleştiren toplamda 7 şüpheli yakalandı.

Bunlardan yaşı büyük 4 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 3 yaşı küçük şahıs gerekli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Ayrıca yine hırsızlık suçlarının önlenmesine yönelik ekipler devriye görevini ifa ettikleri esnada 2 adet şüpheli şahsı Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanırken, şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın’da hırsızlık şüphelisi 7 şahıs yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.