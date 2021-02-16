Aydın’da tehlikeli pazar alışverişi! İstinat duvarı yıkılan köprünün üstüne pazar kuruldu

Geçtiğimiz Ocak ayında yağan aşırı yağışlar ile birlikte Zafer Mahallesi Pınarbaşı mevkiinde bulunan taş köprünün alt kısmındaki 5 metrelik istinat duvarında toprak kayması sonucu çökme yaşandı.

Çökme ile birlikte yok olan korkulukların yerine polis barikatları ile güvenlik şeridi çekildiği görüldü. Efeler'in merkez pazarlarından olan Salı Pazarında her hafta köprü üzerinde kurulan pazarcı tezgahları risk altında olurken alışveriş yapan vatandaşlar da adeta tehlikeli alışveriş yapıyor.

Olası bir ikinci toprak kaymasının yaşanmaması için bölge esnafı ve vatandaşlar yetkililere seslenerek alanda güçlendirme çalışmalarının biran önce yapılmasını istedi.

Görevlilerin tüm uyarılarına rağmen hastanede sosyal mesafeye aldırış eden olmadı