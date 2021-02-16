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Haberler Aydın Aydın’da tehlikeli pazar alışverişi! İstinat duvarı yıkılan köprünün üstüne pazar kuruldu

’da tehlikeli pazar alışverişi! İstinat duvarı yıkılan köprünün üstüne pazar kuruldu

’ın ilçesinde aşırı yağışlar sebebiyle istinat duvarı çöken ’ne kurulan Salı pazarında, vatandaşlar tehlikeli alışveriş yapıyor. Bölge esnafı ve vatandaşlar yetkililere seslenerek alanda güçlendirme çalışmalarının biran önce yapılmasını istedi.

Aydın’da tehlikeli pazar alışverişi! İstinat duvarı yıkılan köprünün üstüne pazar kuruldu
İHA

16.02.2021, 17:53 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021, 17:55

Geçtiğimiz Ocak ayında yağan aşırı yağışlar ile birlikte Zafer Mahallesi Pınarbaşı mevkiinde bulunan taş köprünün alt kısmındaki 5 metrelik istinat duvarında toprak kayması sonucu çökme yaşandı.

Çökme ile birlikte yok olan korkulukların yerine polis barikatları ile güvenlik şeridi çekildiği görüldü. Efeler'in merkez pazarlarından olan Salı Pazarında her hafta köprü üzerinde kurulan pazarcı tezgahları risk altında olurken alışveriş yapan vatandaşlar da adeta tehlikeli alışveriş yapıyor.

Olası bir ikinci toprak kaymasının yaşanmaması için bölge esnafı ve vatandaşlar yetkililere seslenerek alanda güçlendirme çalışmalarının biran önce yapılmasını istedi.

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