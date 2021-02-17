  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın 2 çocuk annesi kadın intihar girişiminde bulundu

2 çocuk annesi kadın girişiminde bulundu

'ın ilçesinde 2 çocuk annesi kadın, girdiği bunalım sonucu kendini ağaca asarak girişiminde bulundu. Olayı fark eden yakınları K.S.'yi ağaçtan indirerek sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan K.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

2 çocuk annesi kadın intihar girişiminde bulundu
İHA

17.02.2021, 23:47

Olay, Umurlu Mahallesi'ndeki bir bahçede akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve iki çocuk annesi K.S., girdiği bunalım sonucu bahçelerindeki ağaca kendini asarak hayatına son vermek istedi. Olayı fark eden yakınları K.S.'yi ağaçtan indirerek sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, K.S.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. K.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

2 çocuk annesi kadın intihar girişiminde bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.