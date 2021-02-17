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Haberler Aydın Aydın'da gözaltına alınan PKK/KCK zanlıları adli kontrolle serbest bırakıldı

'da gözaltına alınan PKK/KCK zanlıları adli kontrolle serbest bırakıldı

’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli, bugün çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şahısların ikametlerinde ve Aydın İl Başkanlığı binasında yapılan aramalarda çok sayıda TJA yapılanması adına hazırlanan döviz, broşür, dokümanlar ve dijital belgeler ele geçirilmişti.

Aydın'da gözaltına alınan PKK/KCK zanlıları adli kontrolle serbest bırakıldı
İHA

18.02.2021, 00:13

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Aydın'da yürütülen terör faaliyetlerine yönelik kadın çatı yapılanması TJA'ya gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 13 kişiden 7'si adliyeye sevk edildi. Aydın genenli Kuşadası, Didim, Söke, İncirliova, Köşk, ilçelerinde yapılan operasyonlarda M.K., A.B.Ö, N.A., S.A, S.A, M.B, A.D, A.E, C.Y, K.B., T.A, E.İ ve S.A isimli kadın şahıslar gözaltına alındı.

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Şahısların ikametlerinde ve HDP Aydın İl Başkanlığı binasında yapılan aramalarda çok sayıda TJA yapılanması adına hazırlanan döviz, broşür, dokümanlar ve dijital belgelere el konuldu. Gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 7 şüpheli kadın ise Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Emniyet ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında hakim karşısına çıkarılan ve yaklaşık 8 saat süren mahkemenin ardından 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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