  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Aydın'da horoz dövüştüren 27 kişiye şok ceza

'da horoz dövüştüren 27 kişiye şok ceza

'ın ilçesinde horoz dövüştürdükleri tespit edilen 27 kişiye 121 bin 122 lira idari para cezası uygulandı. Depoda bulunan 5 horoz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

AA

17.02.2021, 17:56

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine bir depoya operasyon düzenledi.

Horoz dövüştürenlere suçüstü yapılan baskında 27 kişiye Kabahatler Kanunu ile Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 121 bin 122 lira idari para cezası uygulandı, depo sahibi N.A hakkında adli işlem başlatıldı.

Depoda bulunan 5 horoz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın'da horoz dövüştüren 27 kişiye şok ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.