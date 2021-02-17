İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine bir depoya operasyon düzenledi.
Horoz dövüştürenlere suçüstü yapılan baskında 27 kişiye Kabahatler Kanunu ile Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 121 bin 122 lira idari para cezası uygulandı, depo sahibi N.A hakkında adli işlem başlatıldı.
Depoda bulunan 5 horoz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.
Aydın'da horoz dövüştüren 27 kişiye şok ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.