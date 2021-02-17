Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Kemal T. (18) ahırda kendisini iple asarak, intihar etti.
Hükümet Mahallesi'nde yaşayan besici Kemal T., dün akşam ahırda kendisini iple tavana asarak intihar etti. Cansız bedeni yakınları tarafından bulunan Kemal T.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'da kan donduran olay! 18 yaşındaki genç ahırda intihar etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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