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Haberler Aydın Aydın'da kan donduran olay! 18 yaşındaki genç ahırda intihar etti

'da kan donduran olay! 18 yaşındaki genç ahırda intihar etti

'da kan donduran bir olay yaşandı. ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Kemal T. isimli genç dün akşam ahırda kendisini iple tavana asarak intihar etti.

Aydın'da kan donduran olay! 18 yaşındaki genç ahırda intihar etti
DHA

17.02.2021, 11:21

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Kemal T. (18) ahırda kendisini iple asarak, intihar etti.

Hükümet Mahallesi'nde yaşayan besici Kemal T., dün akşam ahırda kendisini iple tavana asarak intihar etti. Cansız bedeni yakınları tarafından bulunan Kemal T.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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