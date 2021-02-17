Aydın'da kan donduran olay! 18 yaşındaki genç ahırda intihar etti

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Kemal T. (18) ahırda kendisini iple asarak, intihar etti.

Hükümet Mahallesi'nde yaşayan besici Kemal T., dün akşam ahırda kendisini iple tavana asarak intihar etti. Cansız bedeni yakınları tarafından bulunan Kemal T.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.



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