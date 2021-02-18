Aydın fırtınaya teslim

Aydın'da da etkili olan fırtına, ilçelerde birçok ağacın devrilmesine neden oldu. Çine ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar sebebiyle Çine Hamitabat Mahallesi İmam Hatip Camisinin bulunduğu 296. Sokakta bulunan bir ağaç devrildi. İzmir kara yolunda ise etkili olan fırtına nedeniyle kökünden sökülen bir ağaç, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü. Sürücülerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yola devrilen ağaçlar, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kaldırıldı. Olayda yaralanan olmaması teselli oldu.

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