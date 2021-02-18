  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Aydın fırtınaya teslim

fırtınaya teslim

Aydın fırtınaya teslim

18.2.2021

Aydın'da da etkili olan fırtına, ilçelerde birçok ağacın devrilmesine neden oldu. Çine ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar sebebiyle Çine Hamitabat Mahallesi İmam Hatip Camisinin bulunduğu 296. Sokakta bulunan bir ağaç devrildi. İzmir kara yolunda ise etkili olan fırtına nedeniyle kökünden sökülen bir ağaç, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü. Sürücülerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yola devrilen ağaçlar, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kaldırıldı. Olayda yaralanan olmaması teselli oldu.

KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın fırtınaya teslim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.