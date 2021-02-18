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Haberler Aydın Aydın'da 22 mahalleye hayvan giriş çıkışı durduruldu

'da 22 mahalleye hayvan giriş çıkışı durduruldu

'ın ilçesinde hayvanlarda görülen şap hastalığının tespit edilmesi nedeniyle 22 mahalleye geçici olarak hayvan giriş çıkışına izin verilmiyor. Enstitüde yapılan test sonucunun pozitif çıkması üzerine 3 kilometre alan koruma altına, 10 kilometre alan da gözetim altına alındı.

Aydın'da 22 mahalleye hayvan giriş çıkışı durduruldu
AA

18.02.2021, 19:32

Alınan bilgiye göre, Germencik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Balatçık Mahallesi'nde şap hastalığına yakalandığından şüphelendikleri bir hayvandan aldıkları numuneyi, Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderdi.

Enstitüde yapılan test sonucunun pozitif çıkması üzerine 3 kilometre alan koruma altına, 10 kilometre alan da gözetim altına alındı.

Emet'te 4 mahallede karantina

Balatçık ve 10 kilometrelik yarı çapında bulunan Dereköy, Ortaklar, Neşetiye, Naipli, Hıdırbeyli, Abdurrahmanlar, Kızılcapınar, Gümüşköy, Gümüşyeniköy, Tekin, Mursallı, Reisköy, Üzümlü, Dağkaraağaç, Çamköy, Selatin, Dağyeniköy, Uzunkum, Alangüllü ve Moralı mahalleleri ile Söke'nin Argavlı Mahallesi karantinaya alınarak geçici olarak hayvan giriş çıkışları yasaklandı.

Konuyla ilgili Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner ekiplerinin aşılama çalışmalarına başladıkları öğrenildi.

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