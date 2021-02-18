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Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

'ın ilçesinde yaşlılığa bağlı nedenlerden hayatını kaybeden Gazisi 80 yaşındaki , son yolculuğuna uğurlandı. Yücel'in cenazesi, içinde bulunan Gaziler Mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
DHA

18.02.2021, 17:56

Eğrek Mahallesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası kronik astım hastası Kıbrıs Gazisi Topçu emekli astsubay Ali Yücel, dün evinde sabaha karşı aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Nazilli Koca Camii'nde bugün saat 11.00'de, Yücel için cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazına Türkiye Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şube Başkanı Hasan Karataş, yönetim kurulu üyeleri, ailesi ve yakınları katıldı. Pandemi kurallarına uygun şekilde kılınan namazın ardından Yücel'in cenazesi, Eğriboyun Mezarlığı içinde bulunan Gaziler Mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

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