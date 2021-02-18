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Haberler Aydın Şampiyon kızlar evi ringe çevirdi

Şampiyon kızlar evi ringe çevirdi

Şampiyon kızlar evi ringe çevirdi

18.2.2021

AYDIN'DA korona virüsü nedeniyle spor salonlarına gidemeyen kick boksçu 16 yaşındaki Emel Urfalıoğlu ve kardeşi 14 yaşındaki Melek Urfalıoğlu, Türkiye'de gerçekleşecek şampiyonalara hazırlanmak için evlerini spor salonuna çevirdi. Türkiye ve Avrupa'daki şampiyonalardan 37 madalya getiren kız kardeşler, şampiyonalara baba ve abisi tarafından hazırlanıyorlar. İNCİRLİOVA ilçesine bağlı Sandıklı Mahallesinde mobilyacılık yapan 51 yaşındaki Sebahattin Urfalıoğlu, gençliğinde 10 yıl amatör olarak ringlere çıktı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle şampiyonalara katılamayan Urfalıoğlu, sporu bıraktıktan sonra kick boks sevgisini çocuklarına aşıladı. Urfalıoğlu, önce oğlu Nazmi Urfalıoğlu'na daha sonra kızları Emel ve Melek Urfalıoğlu'na kick boksu öğretti.

KAZIM YÖRÜKCE

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